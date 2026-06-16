Гръцкият Червен кръст предупреждава туристите, рибарите и любителите на морето за увеличаващия се брой срещи с опасната риба Lagocephalus sceleratus, известна още като „риба балон“ или „риба заек“.

Властите предупреждават, че видът представлява сериозен риск както за хората, така и за морската екосистема. Рибата съдържа силен невротоксин и е изключително опасна за консумация дори в малки количества.

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Освен че е отровна, рибата може да причини и тежки травми. Тя има много здрави челюсти, наподобяващи клюн, с които може да нанесе дълбоки рани и сериозно кръвотечение.

Заради нарастващия брой инциденти Гръцкият Червен кръст публикува препоръки как да се реагира при ухапване. Специалистите съветват раната незабавно да бъде промита с чиста течаща вода, да се предприемат мерки за спиране на кървенето и пострадалият възможно най-бързо да потърси медицинска помощ.

Опасният вид е забелязан за първи път в гръцките води преди повече от десетилетие, но през последните години популацията му нараства значително. Според експерти причината е липсата на естествени врагове в Средиземно море.

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Смята се, че рибата е достигнала региона от Индийския океан, преминавайки през Суецкия канал, а днес вече се среща в голяма част от Източното Средиземноморие. Специалистите призовават хората да не докосват уловени екземпляри без предпазни средства и в никакъв случай да не ги консумират.

Редактор: Цветина Петкова