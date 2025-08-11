Лилавите медузи, известни като Pelagia noctiluca, се появиха отново в гръцките води през лятото на 2025 г., предизвиквайки загриженост сред местните жители и туристите. Тези медузи са известни със своите болезнени ужилвания и характерен лилав оттенък.

Българин засне опасните медузи в района на Паралия. Припомняме, че в края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.

Медузите могат да бъдат използвани при разкриване на престъпления





При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар. Районите, в които са забелязани са Халкидики, Катерини и Евия. Има ги също до Солун, както и на островите Скиатос и Скопелос.

🌊 Къде се наблюдават

Според данни от Хелинския обсерваториум, лилавите медузи са забелязани в следните региони:

Залив Пагаситикос

Северна Евия и островите Скиатос и Скопелос

Източното крайбрежие на Гърция, включително Халкидики и Катерини

Районите около Солун

Тези области са обект на предупреждения от местните власти и хотелиери, които информират туристите за безопасността на плажовете.

🧬 За вида Pelagia noctiluca

Pelagia noctiluca, наричана още "светеща медуза", е малка медуза с диаметър на камбаната до 12 см. Тя е покрита с жилещи клетки както по камбаната, така и по пипалата си. Ужилванията причиняват болка, зачервяване и понякога обриви, които могат да продължат до две седмици. В редки случаи се наблюдават по-сериозни реакции, като алергични реакции или дори Синдром на Гийен-Баре.

⚠️ Какво да правите при ужилване

Почистете мястото на ужилването с морска вода (не с прясна), за да отстраните остатъците от жилещите клетки. Не търкайте засегнатата зона. Нанесете топъл компрес за облекчаване на болката. Консултирайте се с лекар, особено ако симптомите се влошават или се появяват признаци на алергична реакция.

🗺️ Как да се информирате в реално време

За да разберете кои плажове са засегнати, можете да се консултирате с:

Местните туристически информационни центрове

Хотелиери и персонал на плажовете

Онлайн платформи и социални медии, където туристи споделят актуална информация

Препоръчва се да избягвате плуване в райони с активни предупреждения за наличие на лилави медузи.

Поради топлото време се засили и появата на средиземноморските медузи. Те не са опасни за хората. Опарването от тях не е болезнено и след няколко часа отминава и зачервяването, казаха лекарите в Гърция.

Редактор: Цветина Петкова