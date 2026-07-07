Найджъл Фараж подава оставка като депутат от Камарата на общините - долната камара на британския парламент. Фараж обаче ще остане на длъжността, докато се проведат частични избори в избирателния му район.

Преди дни стана ясно, че Фараж може да стане обект на второ разследване за спазването на парламентарните етични правила, след като бяха отправени нови твърдения, че не е декларирал получени облаги и доходи, предаде БТА. Фараж вече е разследван заради дарение в размер на 5 милиона британски лири, получено от криптомилиардер преди избирането му за депутат през 2024 г.

Според публикация на в. "Сънди таймс" през годината преди влизането си в парламента Фараж е получавал от своя дългогодишен съюзник Джордж Котрел услуги по охрана, подкрепа в социалните мрежи и настаняване.

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Говорител на Фараж отхвърли обвиненията като "неоснователни и измислени", заявявайки, че не са нарушени никакви парламентарни правила.

Въпреки това депутатът от Либералдемократите Джош Бабаринде изпрати писмо до парламента, в което призова за разследване на новите обвинения. По думите му описаната подкрепа повдига сериозен въпрос дали Фараж е изпълнил задълженията си съгласно Кодекса за поведение на депутатите.

Партията "Реформирай Обединеното кралство" води в националните социологически проучвания, което засилва общественото внимание към финансирането на формацията и към финансовите интереси на нейния лидер.

Според "Сънди таймс" Джордж Котрел е излежал присъда в САЩ през 2017 г., след като се е признал за виновен по обвинение в измама, а понастоящем работи в сектора на криптовалутите.

Фараж твърди, че сумата от 5 милиона британски лири, предоставена му от криптоинвеститора Кристофър Харборн, е била безусловен подарък, който не подлежи на деклариране, и е била предназначена за личната му охрана.

Фараж не декларира дарението, за което стана ясно от медийни публикации през април. Ако разследването установи сериозно нарушение на правилата за деклариране, Фараж може да бъде отстранен от Камарата на общините. Санкция от 10 или повече дни би могла да доведе и до процедура по отзоваване, което потенциално да предизвика частични избори в неговия избирателен район.

Редактор: Ина Григорова