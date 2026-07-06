Руското външно министерство привика шведския посланик в Москва заради инцидент с два дрона край руското посолство в Стокхолм от 2 юли. От руската страна определиха случилото се като атака и обвиниха шведските власти в бездействие.

Според Москва дипломатът е бил уведомен, че реакцията на шведските институции е „неприемлива“. Руското външно министерство е настояло Швеция да изпълни задълженията си по Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и да предприеме мерки, за да предотврати подобни случаи в бъдеще.

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От шведското външно министерство обаче определиха случилото се като „инцидент с дрон“, а не като атака. В официална позиция се посочва, че сигурността на чуждестранните дипломатически мисии е отговорност на шведската полиция и се подчертава, че страната спазва задълженията си по Виенската конвенция.

До момента шведската полиция не е коментирала случая. Напрежението между Москва и Стокхолм остава високо, след като Швеция се присъедини към НАТО през 2024 г., мотивирайки решението си с влошената среда за сигурност след руската инвазия в Украйна.

Редактор: Ралица Атанасова