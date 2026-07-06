Броят на загиналите при масираната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев и прилежащата област нарасна на 14 души. Властите предупреждават, че черната статистика може да се увеличи, тъй като разчистването на отломките продължава.

"До момента са потвърдени девет загинали и 46 ранени в резултат на руската атака в столицата, сред които пет деца“, написа в приложението Telegram ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко. „За съжаление, това не е окончателният брой. Спасителните операции продължават“, добави той, цитиран от АФП.

Снимка: БГНЕС

По-рано през деня властите съобщиха за още една жертва в Бучанския район, разположен северозападно от Киев.

Снимка: БГНЕС

"Врагът нанася удари и с балистични ракети“, гласеше по-ранна негова публикация.

Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. "Стойте в укритията!“, призова Кличко.

Снимка: БГНЕС

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Според публикация от неделя вечерта в социалната платформа Х на украинския президент Володимир Зеленски разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украйна.

"В Подолски район са нанесени щети на 25-етажен блок. Горят автомобили", съобщава още Ткаченко.

Снимка: БГНЕС

В Голосеевски район е избухнал пожар в общинска сграда, на друг адрес се е запалил склад, а отломки от дрон са паднали върху открита площ, обявява Кличко, цитиран от "Укринформ".

По информация на кмета на Киев Виталий Кличко, сред разрушените жилищни сгради има и такава, в която е загинало цяло семейство.

От своя страна, руската страна твърди, че цел на ударите са били военни обекти и енергийна инфраструктура. Съобщава се за попадение в голям военен завод в района на столицата, където са се наблюдавали вторични детонации, което е наложило евакуация на живеещите в съседство.

Междувременно стана ясно, че атаката е била двупосочна. Украински дронове са поразили електроцентралата в Севастопол на анексирания полуостров Крим, в резултат на което тази сутрин градът осъмна без ток.

След кръвопролитните удари украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да вземат „твърди решения” на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара във вторник и сряда.

„Изключително важно е светът - на първо място САЩ и нашите европейски партньори - да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновените хора”, написа държавният глава в профила си във Facebook.

Новата вълна от руски удари срещу Киев показва, че Украйна има „спешна нужда“ от укрепване на противовъздушната си отбрана, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Ще обсъдим това тази седмица в Анкара по време на срещата на върха на НАТО“, написа ръководителят на европейската изпълнителна власт в социалната мрежа Х.

Last night, the Russian regime once again blindly attacked civilians from the air, with over 400 drones and missiles attacking the capital.



Ukraine urgently needs more air defence. We will discuss it this week in Ankara at the @NATO Summit.



Last week we provided the first €4… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2026

Видео: "Ройтерс"

Видео: "Ройтерс"

Редактор: Цветина Петрова