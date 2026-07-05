Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че войските на Киев и Москва все още се сражават за ключовия източен град Константиновка, за който Кремъл твърди, че е превзет.

По-рано тази седмица Москва обяви, че е превзела опорния пункт по пътя към важни центрове в Донецка област, но Киев определи това като "лъжа", заявявайки, че продължава да защитава града. В ежедневното си вечерно обръщение Зеленски посочи, че боевете за Константиновка продължават, въпреки че руският президент Владимир Путин вече е обявил града за превзет. Той добави, че според него е очевидно, че Путин никога няма да посмее да се появи там. Градът е имал около 78 000 жители преди руското нахлуване през 2022 г.

Руското министерство на отбраната заяви обаче, че Украйна е отказала да спре бойните действия край град Константиновка, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници, предаде "Ройтерс". Русия заяви, че е предложила за утре шестчасово прекратяване на огъня около града, за да улесни предаването на телата. "Ройтерс" отбелязва, че Министерството на отбраната и Генералният щаб на Украйна не са отговорили веднага на имейл искане за коментар.

Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови мащабни атаки в навечерието на срещата на НАТО тази седмица в Турция, където се очаква да проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп относно войната. Той посочи, че разузнаването отново разполага с информация за подготвян от Русия нов масиран удар. По-рано тази седмица украинският лидер предупреди за предстоящ руски удар по Киев, а часове по-късно Москва нанесе удар по украинската столица, при който загинаха 30 души.

Русия обяви превземането на Константиновка на фона на опровержения от Киев

Зеленски заяви също, че украинските удари по Русия, които през последните месеци са достигнали чак до Урал, всеки ден дават резултати. Засиленото нанасяне на удари от Киев по Русия, насочени най-вече срещу руски петролни и горивни складове, е засегнало ежедневието в страната. "Трябва да се оказва натиск върху Русия, за да има мир", каза той и добави, че Киев е представил свои предложения и очаква през следващите месеци условията за достоен мир да се приближат - чрез сила или чрез дипломация.

Руското нахлуване в Украйна, най-тежкият конфликт в Европа от Втората световна война насам, продължава вече близо четири години и половина. Най-малко четирима души бяха убити при руски удари с дронове и ракети в Украйна.

Редактор: Дарина Методиева