Владимир Путин се срещна с военни командири. Те обявиха превземането на Константиновка в Донбас. Градът е важен от стратегическа гледна точка в Донецка област. Не е ясно дали обявеното е вярно. От Генералния щаб на Украйна отхвърлиха информацията, a независимо потвърждение на ситуацията на фронта не е възможно.

Военни експерти обясняват, че Константиновка се намира в обхвата на украинските и руските дронове. Това прави града по-скоро мъртва зона, върху която никой не може да има пълен контрол.

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По време на срещата руският президент обяви, че и Луганска област е била напълно освободена, макар че същото беше декларирано от Русия и през април.

Редактор: Мария Барабашка