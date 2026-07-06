Президентът на Франция Еманюел Макрон пристигна на посещение в Сирия, предаде Франс прес. Това е първа визита на лидер на голяма западна държава в тази страна след свалянето на режима на Башар Асад от власт през декември 2024 г., отбелязва агенцията.

Макрон ще остане в Сирия до утре. В близкоизточната страна той ще отправи призив за „една свободна, многопартийна Сирия, уважаваща всички представители на сирийското общество“, се казва в изявление на Елисейския дворец.

Френските власти запазиха в тайна пътуването на Макрон до Дамаск от съображения за безопасност.

Редактор: Ина Григорова