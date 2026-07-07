Китай проведе мащабно изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от ядрена подводница в Тихия океан, което предизвика остра реакция от редица държави в региона и нови опасения относно нарастващия военен потенциал на Пекин.

Според китайските военноморски сили ракетата е била изстреляна от стратегическа подводница с учебна бойна глава и е поразила предварително определена зона в открито море. От Пекин подчертаха, че тестът е част от ежегодна тренировъчна програма на Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия и е проведен в съответствие с международното право, след предварително уведомяване на засегнатите държави.

Северна Корея извърши изпитание с крилати ракети

Въпреки уверенията на китайските власти, изпитанието предизвика тревога сред съюзниците в Азиатско-тихоокеанския регион. Австралия определи действията на Китай като „дестабилизиращи“, а външният министър Пени Уонг заяви, че страната е обезпокоена от ускореното военно разширяване на Пекин и липсата на достатъчна прозрачност относно намеренията му.

Япония също изрази сериозна загриженост, като посочи, че е получила предварително уведомление за теста и е призовала китайската страна да се въздържи от подобни действия. Според Токио изстрелването е поредният сигнал за засилена активност на китайските въоръжени сили в региона.

Остра реакция дойде и от Нова Зеландия. Външният министър Уинстън Питърс заяви, че страната е била информирана едва часове преди изпитанието и определи случилото се като „нежелано и тревожно развитие“. По думите му тихоокеанските държави не желаят южната част на Тихия океан да се превръща в зона за изпитания на китайски ракетни технологии.

Стартираха военните учения на Китай около Тайван

Властите в Тайван обвиниха Пекин, че демонстрира военна сила и съзнателно повишава напрежението в региона. От Тайпе предупредиха, че подобни действия подкопават регионалната сигурност и стабилност.

Съединените щати също реагираха остро. В официална позиция на Държавния департамент се посочва, че Вашингтон е „сериозно обезпокоен“ от изпитанието. Според американските власти бързото и непрозрачно разширяване на китайския ядрен арсенал представлява риск както за региона, така и за международната сигурност. САЩ отново призоваха Пекин да участва в преговори за контрол над въоръженията.

Редактор: Цветина Петкова