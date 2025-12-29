Китай обяви началото на военните си учения около Тайван, в които използва истински боеприпаси. Маневрите стартираха, броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни учения близо до териториалните води и до въздушното пространство на острова.

Китайската армия използва миноносци, фрегати, бомбардировачи, изтребители и дронове в рамките на маневрите, включващи стрелба с истински боеприпаси по морски мишени, северно и югозападно от Тайван.

Тайван обяви, че е засякъл четири кораба на китайската брегова охрана близо до водите си и веднага е изпратил плавателни съдове, които да се позиционират в зоните, в които са били забелязани вражеските.

Редактор: Цветина Петкова