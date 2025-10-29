Северна Корея е провела изпитание с крилати ракети с морско базиране в Жълто море, потвърди севернокорейската държавна медия. Ракетите са били изстреляни вертикално и са летели около 2 часа по предварително зададен маршрут.



Това поредно ракетно изпитание стана броени часове преди пристигането на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея, където се провежда Форумът за икономическо сътрудничество на Азиатско-Тихокеанския регион.

Цялото внимание е насочено към предстоящата среща в четвъртък на Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин. Световните пазари очакват напрегнато – дали ще бъде постигнато примирие в търговската война между САЩ и Китай.

Редактор: Станимира Шикова