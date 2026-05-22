Кевин Уорш днес официално ще поеме ръководството на Федералния резерв на САЩ, след като положи клетва пред президента Доналд Тръмп на церемония в Белия дом. Назначението идва след утвърждаването му на 13 май с гласуване, преминало почти изцяло по партийна линия.

Предшественикът му Джером Пауъл ще остане член на Управителния съвет на централната банка до 2028 г. Петдесет и шест годишният Уорш ще заеме поста за четиригодишен мандат, като паралелно ще има и 14-годишен мандат като член на борда на институцията.

Сенатът на САЩ одобри Кевин Уорш за борда на Федералния резерв

Изборът на Тръмп се разглежда като сигнал за различен подход към паричната политика. Уорш от години подкрепя идеята за понижаване на лихвените проценти, съчетано със свиване на баланса на Федералния резерв, като според американски медии президентът очаква именно такъв курс да предотврати ново увеличение на лихвите.

Той поема поста в момент на обсъждане възможността за допълнително затягане на паричната политика заради инфлационния натиск. Според публикуваните протоколи от заседанието в края на април, част от ръководителите на институцията смятат, че може да се наложи ново повишаване на лихвите, ако инфлацията остане над целевото равнище от 2 процента.

Редактор: Ралица Атанасова