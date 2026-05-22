Нощна кражба на елемент от поливната система е довела до сериозни щети върху новоизградените зелени площи в Стара Загора. Камери за видеонаблюдение са заснели двама мъже, които демонтират и отнасят програматор - ключов компонент, който управлява режима на напояване на цветната разделителна ивица по бул. „Цар Симеон Велики“.

Макар системата да е била монтирана едва в началото на май, само няколко дни по-късно е установено, че тревните площи започват да съхнат, което насочва проверяващите към липсата на устройството.

Извършителите се издирват - институциите работят по установяване на самоличността на двамата мъже, заснети от камерите.

От общината поставят силен акцент върху ролята на видеонаблюдението, което е помогнало за установяване на случая.

Макар стойността на откраднатия програматор да е сравнително ниска - около 20 евро - последиците от деянието са значително по-сериозни. Липсата на устройство за управление на напояването е довела до изсъхване на новозасадената растителност, което ще изисква допълнителни средства за възстановяване.

