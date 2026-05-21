Победителят в "Евровизия" DARA призова Турция да се завърне на сцената на песенния конкурс. Певицата даде интервю за "Си Ен Ен Тюрк", в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

В интервюто тя заяви, че в нощта на гласуването сякаш е сънувала и че никой не е вярвал, че България ще спечели. Българската певица каза също така, че смята, че Турция трябва да се върне обратно в "Евровизия". Тя определи песента „Дум тек-тек“ на Хадисе, с която през 2009 г. Турция се класира на четвърто място в конкурса, като нейна любима.

В интервюто DARA каза, че за нея конкурсът не е само музикална победа."Според мен с тази песен, с любовта и подкрепата, която получихме, най-накрая обединихме Балканите. Може би от 5-годишна съм влюбена в Турция и съм много щастлива, че получих вашата подкрепа“, каза тя.

Певицата разказва и каква е връзката ѝ с южната ни съседка. "Не мога да говоря турски, но де да можех да говоря спокойно. Съпругът ми е турчин и семейството му живее от дълги години в България. Сестра му все още е в Турция. Племенниците ни са там. Много обичаме Турция“, разказва тя. DARA подчерта, че всяка година идва в Турция и обикалят различни градове в страната.

Победителката в "Евровизия" сподели, че все още не може да повярва, че е спечелила. "Следях гласуването. Виждах, че България е на челните места, но не ми се струваше истина. Изглеждаше като сън. Мозъкът ми не успя да проумее това, докато не обявиха, че съм победител. Все още не съм го възприела напълно“, заяви тя.

Özel Haber | Eurovision Birincisi Dara CNN TÜRK'te: “Türk müziği bana ilham veriyor” https://t.co/kOGTsUr0zG pic.twitter.com/qMcLk4yTFp — CNN TÜRK (@cnnturk) May 21, 2026

