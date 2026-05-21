Националният статистически институт отчета спад на безработицата в България през първото тримесечие на 2026 г. Коефициентът на безработица е 3.2%, което представлява намаление с 0.7 процентни пункта спрямо същия период на 2025 г.

Паралелно с това се наблюдава леко повишение на заетостта. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 години достига 70.5%, като нараства с 0.1 процентни пункта на годишна база. В същото време икономическата активност за тази възрастова група е 72.9%, което е спад с 0.4 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2025 г.

По данни на статистиката безработните лица са 96.8 хиляди. От тях 54.7% са мъже, а 45.3% - жени. Разпределението по образование показва, че най-голям дял имат хората със средно образование - 54%, следвани от тези с основно или по-ниско образование - 33.5%, и висше образование - 12.4%.

Продължително безработните (над една година) са 41.6 хиляди души, или 43% от всички безработни. Около 12.8% от тях търсят работа за първи път. При младежите на възраст 15-29 години безработицата е 7.2%, като се отчита леко увеличение спрямо година по-рано, основно при жените.

Общият брой на заетите лица в страната достига 2.916 милиона души. Най-голям дял работят в сектора на услугите - близо 68%, следвани от индустрията с 27.7% и селското, горското и рибното стопанство с 4.4%.

По форма на заетост преобладават наетите лица - 85.6%, докато работодателите са 6.2%, а самостоятелно заетите - 7.9%. Над три четвърти от наетите работят в частния сектор.

Икономически неактивните лица на възраст 15 и повече години са близо 2.5 милиона души, като по-голямата част от тях са жени. Сред основните причини е участието в образование или обучение, което обхваща 42% от тази група.

Редактор: Цветина Петкова