Защо депутатите влязоха в сблъсък за начина на работа в парламента? Темата в студиото на „Твоят ден” коментираха политологът Теодор Славев, изпълнителният директор на „Галъп Интернешенъл Болкан” Петко Петков и журналистът Александър Симов.

„Да ти дават законопроект буквално за 60 минути, с който да се запознаеш и да направиш информиран избор, е невъзможно за когото и да е. По отношение на контролната функция върху изпълнителната власт, разбирам, че всяко управление иска да опазва министрите си от твърде много разпити, но това не е в интерес и на самите управляващи, защото опозицията служи като първи маркер за нередности и за връзка с реалността. Има някои неща, които се изградиха като част от парламентарната ни традиция и да идва някой, който си мисли, че от него започва историята наново, не е честно”, коментира политологът Теодор Славев.

Продължават споровете между партиите за правилника за работа на НС

„Най-голямата обществена трибуна е Народното събрание. Там трябва по същество да се разискват много закони. Наистина тази процедура по запознаване на народните представители с бъдещите законопроекти е много важна и трябва да има среда, в която и опозицията да изказва своите аргументи. Вносителите на законопроекта за правилника за Народното събрание са млади юристи, които може би на този етап не са много опитни, но могат да коригират нещата, защото иначе тръгват към злоупотреби”, заяви Петко Петков.

Журналистът Александър Симов също е на мнение, че промените не са добри. „Не смятам, че е нормално, идвайки една нова партия, да си мисли, че парламентаризмът започва от нея и да го ограничава по този начин. Притеснява ме реакцията на някои от хората, които казват, че работата на премиера не е да стои в парламента. Напротив, основната част от работа на премиера е да дава отчет в парламента какво е свършил и ако не подлежиш на този контрол, тогава на какво подлежиш изобщо? Отнемайки правото на депутатите да получават информация от институциите, те как ще вършат своята работа за регионите си, ако нямат право да получат информация за това какви проекти са финансирани? Тогава превръщаме парламента в някакъв придатък. Идеята да направим парламента супер скоростен, без много дискусии е плашеща”, заяви той.

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Събеседниците коментираха и отпадането на визите за българи - въпрос, който премиерът Румен Радев е поставил в телефонен разговор с американския президент.

„Румен Радев ще се озове в това, което си подложи като капан в кампанията. И то е външна политика без център. Сега ще започне да взима решения и ще има реакции както от опозицията, политически противници, така и от хората, които гласуваха за него, без значение какво решение взема - дали в едната или в другата посока. Ние очевидно ще удължим срока на пребиваване на самолетите, но ще се опитаме да го изтъргуваме за визите, което много отива на стила и на Доналд Тръмп. Тъй като няма визи за американски граждани за Европейския съюз, би трябвало да е реципрочно и за всички граждани на ЕС”, посочи Славев.

„Едни цистерни трудно биха определили съдбата на визите за България. Доста по-добри карти трябва да предложим за разменна монета. Радев се опитва сега да се намества, но не знам той къде ще се позиционира”, коментира Петков.

„Ако има шанс това да стане като сделка, то е възможно точно при тази администрация. Сега Радев добре осъзнава, че каквото и решение да вземе едната част ще го разкритикува на момента”, смята Симов.

Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия

По отношение на междуведомствения организационен комитет за провеждането на „Евровизия”, който ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов Александър Симов заяви, че това ще бъде голямо предизвикателство.

Според политолога Теодор Славев трябва да започне информационна кампания. „Феновете на „Евровизия” са граждани на Европа, на страни извън Европа. Те са с определена нагласа. От тях има страшно много хора, които са част от ЛГБТ общността. Самият конкурс беше посветен на равноправието на свободата и трябва да започне информационна кампания и към нашата държавна администрация, и към обществото ни. Когато дойдат тук тези хора, да си припомним ние към какъв съюз принадлежим”, коментира той.

А по думите на Петко Петков победата на DARA показва, че сме способни да направим хубав международен продукт, но е лоша новина за симпатизантите на по-източното влияние.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова