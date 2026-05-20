„Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би бензина ще го виждаме малко нагоре в последните дни и ще виждаме изравняване на бензин и дизела”, това коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на NOVA NEWS. Според него, при липса на ескалация на военни действия и отваряне на транспортни коридори, в рамките на два-три месеца може да се очакват много по-ниски цени, тъй като световните икономики намаляват нуждата си от този вид гориво.

Хаджидимитров обясни, че в момента се наблюдава успокояване при цената на дизела, като през последните седмици има намаление между 7 и 10 евроцента по бензиностанциите. Същевременно, бензинът бележи лек ръст заради предстоящия летен сезон и повишеното търсене.

Цената на петрола се понижи с около 2% след сигнал за дипломатическа деескалация между САЩ и Иран

Експертът коментира и предложените от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 23 антикризисни мерки. Хаджидимитров определи мерките като правилни и необходими за осигуряване на конкурентна среда.

Той обърна внимание на проблема с малките търговци през последните два месеца, когато основен играч на пазара е държал изключително ниски надценки. „Надценките бяха около 2-3 цента на литър, което е крайно недостатъчно за самоиздръжката на едни обекти”, обясни експертът, допълвайки, че всички колеги в бранша са търпели големи загуби.

Според него държавата трябва да се намеси, за да не се допуска монопол. „Ако подарим цял един бранш на една компания, това пък за държавата не е добре, защото тая компания може да се възползва от това господстващо положение и да налага техни некоректни практики и да води до свръхпечалби”, предупреди Хаджидимитров. Той подчерта, че нормалната надценка за този вид стока трябва да бъде между 7% и 10%.

„Българската държава позволи да се изгради монопол на чужда държава в рамките на този пазар и той винаги влияе каквото и да правим”, това коментира макроикономистът Евгений Кънев в студиото на предаването „Твоя ден”. Заедно с председателя на Черноморската и Балканската петролна и газова асоциация Валентин Кънев, двамата анализираха предложените от Комисията за защита на конкуренцията 23 антикризисни мерки и бъдещето на пазара на горива.

Според Евгений Кънев регулаторът е по-скоро политически натоварен и вместо да наказва нарушителите на конкуренцията, предписва мерки, които имат пиар ефект. Той смята, че включването на чиновници в една динамична конюнктура ще представлява интервенция на пазара, която „ще нарушава конкуренцията между тях, няма да я насърчава”.

Евгений Кънев подчерта, че страната се намира в ситуация на монополно положение, което трябва постоянно да се следи. Той посочи, че трябва да се подпомага достъпът до инфраструктурата и складовете за други играчи. По думите му проблемът не е в самата рафинерия, а в изградената около нея огромна структура, която ефективно ограничава конкуренцията и вносителите, като за този проблем се говори от поне 15 години.

По темата за евентуалното придобиване на рафинерията от държавата, Евгений Кънев е категоричен, че превръщането ѝ в държавна компания е изцяло погрешен вариант, тъй като „нямаме нито един пример в България за успешна държавна компания, която да не е източвана от партийни лобисти”. Според него единственият работещ сценарий е държавата да придобие актива временно, да го преструктурира чрез специализирана инвестиционна банка и след това да го продаде на сериозни стратегически инвеститори.

Валентин Кънев също изрази мнение, че е хубаво да има стратегически международен инвеститор с опит. Той предупреди, че ако държавата купи комплекса и отдели инфраструктурата от рафинерията, тя става по-малко привлекателна за бъдеща продажба. Според него най-правилният подход е да се преговаря директно за продажба на други компании.

Повод за дискусията стана и предупреждението на Международната агенция по енергетика за изчерпване на свободните запаси от горива. „С настъпването на летния сезон и очаквания скок в потреблението, със сигурност цената ще върви нагоре, ако не се реши политически въпросът с Ормуз”, обясни Евгений Кънев. Той уточни, че макар България да има алтернативни доставки, цената е международна и ще се покачва и по родните бензиностанции, което най-вероятно ще повлияе на инфлацията и ще ограничи растежа в Европа.

В заключение Валентин Кънев припомни принципите на пазарната икономика, като отбеляза, че предложените от държавата действия са силно администрирани. Той допълни, че когато цените са високи, потреблението пада и пазарът се саморегулира, поради което „трябва да се остави и пазарът да свърши своята работа”.

