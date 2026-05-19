След трагичния инцидент на Витоша, за който се предполага, че млад турист е загинал след нападение от мечка и малкото ѝ, темата за безопасността в планината отново е на дневен ред.

Със затоплянето на времето рискът за среща с диво животно се увеличава. Как да реагираме в подобна ситуация? Съвети даде в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” проф. д-р Диана Златанова от катедра „Зоология и антропология” към Биологическия факултет на СУ.

Тя обясни, че не само хищниците са опасни, но и дивата свиня, благородният елен и доста други животни. А много хора са неподготвени, когато са в планината или в гората.

Мечките се събуждат от зимен сън, има риск от набези в населени места

Проф. Златанова казва, че е много важно да се запази самообладание, въпреки че много малко хора успяват. Освен това поведението на човека трябва да е съобразено с това на животното.

„Ако самото животно не ни напада, ние не трябва да предприемаме нищо и трябва да направим всичко възможно то да се чувства по-спокойно, за да не го предизвикаме. В 99% от случаите нападението е от страх. Човекът е много страшен обект за тях. Те страдат от него, биват отстрелвани, биват прогонвани. Шумовото замърсяване също има много голям ефект върху тях. Затова те винаги са много предпазливи към хората”, обясни проф. Златанова.

По думите ѝ когато срещата е неочаквана, рискът е най-голям, защото дори най-спокойното животно може да изпадне в ужас и да нападне не за да убива, а просто за да премахне заплахата.

Особено опасни са дивите животни с малките си.

„Първо трябва да запазим спокойствие. Второ трябва да се отдръпнем от потенциалния път за бягство на самото животно. В никакъв случай не трябва да приближаваме. Ако мечката бъде предварително предупредена, че се приближавате, ще се отдалечи или ще се притихне, така че да не влезе в конфликт с нас. Затова трябва да вдигаме шум, за да могат животните да ни усетят предварително. Трябва да запазим спокойствие и ако е възможно, съвсем бавно да се изтеглим, така че да излезем от полезрението на самото животно, за да се почувства по-сигурно и да може то да се отдалечи, а не да се опита да избяга през нас”, обясни проф. Златанова.

Редактор: Ина Григорова