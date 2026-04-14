Експерти обясняват, че са гладни и дезориентирани, но особено реактивни
Мечките започнаха да се събуждат от зимен сън. Експерти обясняват, че са гладни, дезориентирани и търсят лесна храна. Това обяснява и зачестилите набези в някои райони у нас.
Въпреки дезориентацията след събуждане мечките са особено реактивни и могат да бягат много бързо.
„Мечките в България не са чак толкова агресивни, избягват контакта с хора”, обясни в предаването „Социална мрежа” Александър Дуцов, старши експерт „Опазване на видове” във WWF България.
Мечки нападат домашни животни в Смолянско (ВИДЕО)
Все пак се скъсява дистанцията между хората. Едната причина е обезлюдяването на селата и малките градове. „Няма този буфер от пасища, около тях. Всичко е залесено с млада гора”, обясни Дуцов.
Миналата година е била критична откъм храна. „Април имаше слана, която уби всички дръвчета. Същият ефект се наблюдаваше в гората – нямаше джанки, диви череши, жълъд”, обясни експертът.
Той обясни, че пролетта винаги е била критична. „Когато няма храна в гората, това може да ги предразположи да търсят храна близо до хората”, каза експертът.
Изхвърлените отпадъци около населените места привлича мечките.
„Необходима е цялостна политика, за да държим дивите животни извън населените места”, смята експертът.
Редактор: Ина Григорова
