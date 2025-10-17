-
Набезите на животните са всекидневни и хората живеят в страх
Вече повече от месец жители на смолянското село Триград живеят в страх заради набези от мечки. Хищните бозайници нападат домашните животни. Някои от хората също вече са се срещали очи в очи с тях.
"Мечките влизат в дворовете. Всяка вечер в селото слизат не едно, а няколко животни. Това не се е случвало никога. Имало е набези, но те са били много редки и в покрайнините, където мечките ядяха мед от кошери или животни на местни пастири. Но да се разхождат по улиците – това е нещо ново и тревожно", каза в ефира на "Здравей, България" Радост Караиванова.
Тя заяви, че преди три дни за пръв път мечка изяла пуйка, след като влязла в двора на възрастен мъж от селото. "Досега животните ядяха плодове, защото има повалени дървета. Но сега, иязяждайки пуйката - тази мечка е вече стръвница", обясни тя.
635-килограмовият Чънк беше обявен за най-дебелата мечка в Аляска (ВИДЕО)
По думите ѝ има издадено разрешение за отстрел на опасна стръвница. "Хората живеят в постоянен страх. Истината е, че трябва да се вземат генерални мерки. Популацията на мечките е изпусната от контрол. Никоя институция в момента не знае колко точно от тези животни има. А те са защитен вид от повече от 30 години и няма естетствени варгове. Затова и популацията ѝ нараства", посочва жената.
Според нея причината мечките да идват в селото е липсата на храна в гората. През последните години зимите са меки и мечките не заспиват. Дават се временни разрешения за отстрел, но това е само временно. Трябва реално решение и стратегия – мониторинг, ясна бройка, контролиране на популацията", категорична е Караиванова.
Редактор: Станимира Шикова
