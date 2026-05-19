Разлог отправи покана към изпълничелката за големия фестивал "Старчевата"
Разтърсени от успеха на Дара на "Евровизия" са и кукерите в Разлог. На летището, при пристигането на певицата, те дойдоха, облечени в традиционните си костюми, за да посрещнат българската поп звезда. А в Разлог продължиха да празнуват победата на най-големия европейски музикален форум.
Дара носи силата на българския кукер. В Разлог са категорични в това и са убедени, че мотивите от традиционните кожи, вплетени в тоалета ѝ, са спомогнали за голямата победа.
"В нейната песен се пее за борба. И ние се борим със злото, чистим терена, за да дойде по-добро, плодородие. За здраве най-вече го правим. Имаме някакви общи черти с Дара и нейната песен", твърди Благой.
И точно тази връзка кара всички в Разлог да чувстват Дара много близка. Затова и след триумфалната вечер чаушите в града решават - група да замине и да посрещне победителката на летището.
"С този костюм и с това излъчване - тя е много лъчезарно момиче. Гледахме през нощта как спечели първо място. И на сутринта организирахме посрещането", разказва Благой.
Сега "Бангаранга" е истинска мания особено сред децата в кукерските групи. А в Разлог от сега канят Дара на големия фестивал "Старчевата".
