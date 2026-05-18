Министерството на транспорта и съобщенията уведомява, че не изпраща SMS съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове.

Повод са постъпили сигнали за измамни съобщения от името на Министерството.

Призоваваме гражданите да бъдат внимателни, да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация, пишат още от ведомството. По случая са сезирани компетентните органи за предприемане на необходимите действия.

