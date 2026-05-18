Стотици фенове излязоха, за да посрещнат DARA след победата на "Евровизия”, а социалните мрежи се изпълниха с поздравления. Музикалният свят определи успеха ѝ като момент, който ще остане в историята на музиката. Репортерът на NOVA Запрян Запрянов, който беше във Виена по време на конкурса, разказва какви са били емоциите там.

"Имаше много хора от всички континенти. Разговаряхме с азиатци, бразилци, австралийци – те казваха, че са там, за да сбъднат своята мечта да се докоснат до сцената и емоцията на „Евровизия”, разказва той.

Първи думи на DARA на българска земя: „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера

"Имаше и много българи, дошли да подкрепят DARA. Всички те се надяваха и стискаха палци, искаха да видят българското знаме на почетно място, независимо дали страната ни ще спечели, или не. След победата хората нямаха търпение DARA да излезе", допълва още репортерът на NOVA.

