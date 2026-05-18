Мерките, предложени от държавата за овладяване на цените в този си вид, са доста проблематични и затова трябва да бъдат преработени, а част от тях премахнати, защото ще бъдат контрапродуктивни на целта, която се търси. Това каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите му мерките изглеждат като направени за определени пазарни играчи, което е доста притеснително.

„Мерките няма да решат проблемите на производителите, тъй като те са структурни и не могат да бъдат решени с административни мерки, които ще им дадат пет стотинки повече в джоба, защото въпросът е как после тези пет стотинки ще бъдат инвестирани обратно или ще бъдат похарчени за потребление”, обясни Вълканов. Той беше категоричен, че всички структурни проблеми в земеделието са трупани през последните 30 години, много преди търговските вериги да дойдат в България.

Николай Вълканов отбеляза, че според статистика на Националната агенция по приходите, от над 4 хиляди от проверките в търговската мрежа за необосновано повишение на цените, едва под 10% са доказаните случаи, а в големите търговски вериги няма такъв случай. „Оттук идва и логичният въпрос, ако смятаме, че има необосновано повишение на цените, защо не започнем да дълбаем и по-надолу във веригата, тъй като в момента НАП няма такива правомощия”, коментира той.

Според Вълканов това, което трябва да се направи като мерки, е да се запази конкуренцията, да се запази свободата на договорни и преговорни отношения по веригата. „Има много неща, които могат да се направят по веригата, но те са свързани с огромните средства, които се разходват всяка година за сектор „Земеделие” без видим ефект. Може да се вземе цялото know-how от Западна Европа като сътрудничество, коопериране. Няма как с административни мерки да се подобри ситуацията”, заключи Вълканов.

