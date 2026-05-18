Новият директор е дългогодишен служител в агенцията
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция „Митници”. От поста е освободен досегашният ръководител Георги Димов.
Шушков е дългогодишен служител в Агенция „Митници”, където е преминал през различни нива – митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция - София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД.
Новият шеф на Агенция „Митници” встъпва в длъжност
В периода 2022 – 2023 г. Шушков е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на област Благоевград. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград.
Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в град Елспет, Нидерландия.
