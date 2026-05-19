Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи днес сутринта, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украйна в близост до румънския окръг Тулча, предаде агенция "Аджерпрес".

Два изтребителя F-16 от Въздушната полиция са излетели около 1:45 ч. местно време от въздушната база във Фетещ, а Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт. Хората били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и били посъветвани да се укрият в мазета или убежища.

Въздушна тревога в Румъния заради атака с дронове на границата с Украйна

Наземни радари проследили група дронове, които ударили украинското пристанище Измаил. Дроновете не са навлезли в румънското въздушно пространство, а въздушната тревога била прекратена в 2:57 ч., посочва Министерството на националната отбрана на Румъния.

Съюзническите структури били информирани в реално време за създалата се ситуация.

