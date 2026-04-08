Въздушна тревога беше обявена рано тази сутрин в Румъния заради атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от кореспондента на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Властите издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 03:44 ч. местно време.

„В ранните часове на 8 април силите на Руската федерация атакуваха с дронове цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до границата с Румъния, в северната част на окръг Тулча. Два самолета F-16 от бойната служба на въздушната полиция излетяха от 86-та авиобаза в Борча, а зенитните системи бяха разположени на огневи позиции“, посочват още от министерството на отбраната.

От разпространената информация става ясно още, че радарните системи са наблюдавали група от 17 въздушни цели, които са се намирали в граничната зона, без да навлизат в националното въздушно пространство.

Въздушната тревога е била прекратена в 5:10 ч. местно време.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.

