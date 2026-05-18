Германският вестник "Билд" публикува 20 любопитни факта за България
След победата на DARA на „Евровизия” германският вестник "Билд" публикува 20 любопитни факта за България. Между тях изданието акцентира върху това, че България е държавата с най-старо име в Европа, а София е най-старият обитаван град в Европа.
„Бангаранга“ покори Балканите: Как медиите поздравиха България
Във Варна пък е открито най-старото златно съкровище в света, а кирилицата произхожда от България, отбелязва изданието. И допълва, че с присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. кирилицата става третата официална азбука на Европейския съюз – след латинската и гръцката. "Билд" отбелязва, че сме страна от еврозоната, която е въвела единната европейска валута в началото на годината.
Победителката Дара може да се върне у дома от "Евровизия" във Виена с кораб: България, подобно на Виена и Будапеща, се намира на Дунав. Там реката образува 450-километрова граница с Румъния, пише още "Билд".
Сред акцентите в статията са още киселото мляко, чушкопекът, художникът Кристо Явашев и създателят на компютъра Джон Атанасов.
Германските медии за България: От DARA и „Бангаранга“ до политиката на Радев
А след като Виена и светът отвориха сърцата си за DARA, сега страната ни трябва да приеме цялата тази емоция като домакин през 2027.
“DARA: Роди се звезда”- гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов във вторник, 19 май от 17 часа по NOVA!
