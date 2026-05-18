След победата на DARA на „Евровизия” германският вестник "Билд" публикува 20 любопитни факта за България. Между тях изданието акцентира върху това, че България е държавата с най-старо име в Европа, а София е най-старият обитаван град в Европа.

Във Варна пък е открито най-старото златно съкровище в света, а кирилицата произхожда от България, отбелязва изданието. И допълва, че с присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. кирилицата става третата официална азбука на Европейския съюз – след латинската и гръцката. "Билд" отбелязва, че сме страна от еврозоната, която е въвела единната европейска валута в началото на годината.

Победителката Дара може да се върне у дома от "Евровизия" във Виена с кораб: България, подобно на Виена и Будапеща, се намира на Дунав. Там реката образува 450-километрова граница с Румъния, пише още "Билд".

Сред акцентите в статията са още киселото мляко, чушкопекът, художникът Кристо Явашев и създателят на компютъра Джон Атанасов.

А след като Виена и светът отвориха сърцата си за DARA, сега страната ни трябва да приеме цялата тази емоция като домакин през 2027.

