Вече дискусиите за това дали може да се справим по стария начин със старите бюджети и направления са приключили, защото самата структура на бюджета на ЕС е коренно променена. Това заяви международният анализатор Димитър Гърдев в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS по повод новия проектобюджет на Европейския съюз и рязката промяна във финансовите приоритети на съюза.

По думите му Европа окончателно се отказва от сегашния модел, при който основният фокус е бил върху социалната, кохезионната и земеделската политика, и се насочва към сигурността и отбраната. "Отбранителният бюджет е нараснал 8 пъти - 800%. Това е коренна промяна на философията на Европейския съюз", подчерта Гърдев.

Според него ЕС дълго време е съществувал в относително сигурна среда, защитен от НАТО и Съединени американски щати, което е позволявало средствата да бъдат насочвани към социални политики и икономическо развитие. "В момента вече виждаме, че това не може да издържи като конструкция. Затова съюзът се върна към нормалната си философия", каза анализаторът.

Гърдев припомни, че още в Лисабонски договор е заложен принципът за взаимна защита между държавите членки, сходен с член 5 на НАТО. По думите му обаче години наред не е имало политическа воля за изграждане на реална обща европейска отбранителна политика. Той посочи още, че след излизането на Великобритания от ЕС процесите по изграждането на обща европейска отбрана са се ускорили, тъй като Лондон е блокирал подобни инициативи. "Въпросът не е дали Европа се готви за война, а да обедини този огромен отбранителен пазар и средствата да не бъдат разпилявани към външни доставчици", обясни Гърдев.

Според него новият европейски бюджет предвижда два ключови механизма – фонд от около 650 милиарда евро чрез нови финансови инструменти и допълнителни приходи, както и механизма SAFE на стойност 150 милиарда евро. "България беше одобрена сред първите държави по механизма SAFE. Това е изключително изгодно за страната - 10-годишен гратисен период, 35 години изплащане и много ниска лихва", заяви той.

По думите му средствата ще могат да се използват за модернизация на армията, проекти с двойна употреба и развитие на отбранителната индустрия. "България така или иначе трябва да се превъоръжи, защото старите системи вече не се произвеждат", каза още международният анализатор.

