Гранични полицаи задържаха плавателен съд с незаконни мигранти близо до нос Резово.

Плавателното средство е установено чрез Интегрираната система за наблюдение „Синя граница“ на 15 май на около 9 морски мили източно от нос Резово. Дежурният оператор в Локалния координационен център на Гранична полиция в Созопол е направил няколко опита да се свърже в ефира по УКВ честота с цел опознаване, но от плавателния съд не отговорили. Незабавно към мястото се отправил дежурният граничен полицейски кораб 524, който установил малък риболовен кораб с турски флаг. На него са открити 15 незаконни мигранти без документи за самоличност - 7 мъже, 7 жени и двама непълнолетни от Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия. Водачът на плавателният съд е 46-годишен турски гражданин.

Задържаха сърбин с 12 нелегални мигранти на ГКПП "Стрезимировци"

Снимка: "Гранична полиция"

Рибарският кораб е поставен под контрол и е конвоиран до пристанище Царево. На незаконните мигранти е извършен медицински преглед. За бременна жена е извикан екип на спешна помощ и тя е прегледана в болнично заведение.

Уведомен е дежурен прокурор от Районна прокуратура-Бургас. По случая спрямо мигрантите в ГПУ-Царево са образувани досъдебни производства. Водачът на плавателния съд е задържан.

Снимка: "Гранична полиция"

Редактор: Дарина Методиева