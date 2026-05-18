Изминаха 3 месеца и само след минути започва финалът на 14-ти сезон на „Като две капки вода“. Продуцентът на шоуто Магърдич Халваджиян отдели от времето си преди да влезе в зала „Арена 8888 София“ и е гост в студиото на „Новините“ на NOVA. Пред Николай Дойнов, той споделя, че се занимава с много неща, а изпълнителен продуцент на формата е Кирил Киров – Кико, който 13 години е бил режисьор на „Капките“ и с когото работят заедно от 17 години.

Шоуто е като естествено продължение на спектакъла на „Евровизия“, който се проведе във Виена в събота и на който DARA показа на целия български народ, че всичко е възможно с много работа, талант и късмет.

„Аз не вярвам в късмета. Всичко опира до това, какви решения взимаш, колко си смел, активен, проактивен и колко работиш. Всичко се крие в таланта и работата. Видял съм хора без много талант, които постигат велики неща. Също така съм видял такива с много талант, които не постигат нищо, защото са мързеливи. Затова успехът е комбинация от двете неща“, категоричен е продуцентът.

Готови ли са участниците за грандиозния финал на Сезона-Слънце на „Като две капки вода“?

Магърдич разказва, че е пряко свързан с DARA, която се е появила през 2015 г. в X Factor, а след това участва и в „Като две капки вода“. Победителката в 70-ото издание на „Евровизия“ е участвала на кастинг в X Factor, а по същото време продуцентът е бил и част от журито.

„Всички видяхме, че DARA притежава целия пакет, който е необходим, за да стане един изпълнител световен артист. Това, което не знаех и видях по-късно бе едно страхотно качество, което е добавила към пакета си (да танцува, пее, да има харизма, да комуникира с публиката в залата…). Тя сега е добавила и комуникацията в интернет. Видях как завладя Европа преди появата си на сцената и то с клипчетата си, с малките видеа, с контактите с журналистите. Това е талант – продаваш труда си по този начин. Непосредствен си и си активен“, е мнението му за DARA и нейните качества.

Халваджиян разкрива, че зала „Арена 8888 София“ е с напълно разпродадени билети преди 2 месеца и половина, когато са пуснати в продажба билетите. Винаги е имало огромен интерес към „Като две капки вода“ и се е наложило да отказва на много молби за покани и билети.

„Успешни сме, защото взимаме правилните решения. След миналата година с шоуто на стадиона, взехме правилно решение да се върнем в залата. Репетициите миналата година бяха страшни на стадиона, докато валеше проливен дъжд. Извадихме късмет, че времето малко се оправи. Тази година решихме да имаме покрив над главата си, защото снощи след репетицията в 1 ч. след полунощ, беше страшен студ. Мъчение е за зрителите, артистите и екипа. Май месец е нестабилен. В зала всичко е повече под контрол. Хората, които правят шоуто са от 14 години в екипа. Всички знаят, че за костюмите се грижи Кремена Халваджиян. Имаме голям екип от 15 човека гримьори, които правят чудеса. Екипът, който в момента работи по „Като две капки вода“, е от 500 човека и всички вършат чудеса“, разказва Магърдич Халваджиян.

Редактор: Райна Аврамова