Броени часове преди финала на Сезона-Слънце в студиото на „На кафе“ Елизабет Методиева показа на зрителите последния бекстейдж, който заснема миналия понеделник в залата в Горубляне. Специален гост в епизода миналата седмица бе актьорът с холивудски успех и водещ на The Floor Юлиан Костов.

„Тази вечер обаче ще подготвя още един специален бекстейдж от финала на шоуто в зала „Арена 8888 София“, който ще бъде готов за предаването „На кафе“ още утре сутрин“, обеща Бети пред Гала.

„Как минаха тези три месеца, аз дори не разбрах... Шоуто така те увлича, че забравяш за всичко останало. Не съм очаквал, че ще вляза в тази вихрушка и мисля, че много трудно може човек да излезе от нея. Притеснен съм за финала, но в рамките на нормалното. Ентусиазирано ми е и искам да стане хубаво“, сподели емоциите си Дънди.

„Подгрявам DARA преди Евровизия“, разкри Алекс Раева, на която Бутонът на късмета отреди да изпълни песента Bangaranga, с която България спечели юбилейното 70-о издание на песенния конкурс. „Всеки от образите в „Капките“ ще остави траен отпечатък у мен. Всеки носи толкова различност от моето амплоа. Като започнем от Катя Филипова – първото бавно парче, което силно изживях „Незабрава“. След това Иво Димчев с емблематичното за него парче „Баница“. The Cranberries разбира се, с което преживях скъпи за мен спомени и много зрителите се припознаха в нея. Беше невероятно преживяване. Според мен никой от нас не видя в другите конкуренция. Поне така аз го чувствах. Все едно създавахме спектакъл и всеки даваше част от себе си за него. Всеки е имал и слаб и силен лайв, но като цяло за всички това беше един адски успешен момент в кариерата.“

„Вълнувам се силно от последния лайв, който предстои, защото не съм заставала пред толкова много публика. Нямам търпение да видя какво ще стане. Всички искаме да се раздадем максимално и мисля, че ще бъде много яко, защото сме си избрали страхотни песни“, сподели Весела Бабинова.

„Емоцията „Като две капки вода“ вече приключва за нас. Идва нейният край, но мен вероятно ще ме държи до края на живота ми. Защото е нещо, което не се случва на всеки и ти оставя един невидим белег“, допълни Виктор.

„Още не мога дори да си представя големия финал на „Капките“, за да имам време да се притесня. Когато се изправя пред тези 15 хиляди човека, сигурно ще се притесня ужасно много. Но се надявам това да не ми попречи да ги забавлявам“, споделя Иво Димчев.

Минути преди да излезе на сцената на „Капките“ като гост изненада и да зарадва публиката с въздействаща имитация на Еминем - Юлиан Костов разкри, че работи по нов сценарий и продуцира филм. „Пиша една комедия с елементи на драма, която се казва „Робърт де Ниро е баща ми“.

Какво е чувството да си част от „Като две капки вода“ с една дума?

Алекс Раева описва преживяванията си в „Капките“ с думата приятелство, Дънди – с вдъхновение, Пламена – музикален адреналин, Виктор – единствени, Весела Бабинова с огнеборство, Иво Димчев – въртележка като забавен филм на ужасите.

Образите, които Дънди никога няма да забрави като своя имитация са Мария Кехайова, Бритни Спиърс, Бони Тайлър. За Весела Бабинова това е образът на Адел, за Виктор – Лучано Павароти. Иво Димчев определя Рей Чарлс като най-комфортен образ.

„Както знаем, всички участници отиват на финал довечера. Но с по две точки водят четиримата, които са напред в класацията – Иво Димчев, Дънди, Емилия и Алекс Раева. Ще видим Пламена като Лили Иванова, Иво Димчев ще бъде големият Васил Найденов, а Алекс Раева – Мадона. Емилия ще бъде Паша Христова, Борис – Елвис Пресли, Симона – Кристина Агилера, Виктор – Джеймс Браун, Весела Бабинова – Лейди Гага, а Дънди - AC/DC”, припомни Бети и покани всички зрителите пред екраните за големия финал на „Капките“ тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

