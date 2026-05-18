Сърбия и Азербайджан планират да започнат изграждането на съвместна газова електроцентрала с мощност 500 мегавата в района на Ниш през 2027 година. Това обяви сръбският президент Александър Вучич след среща в Баку с азербайджанския държавен глава Илхам Алиев.

По думите на Вучич проектът трябва да бъде завършен до 2030 година и ще се реализира чрез партньорство между сръбската държавна компания “Сърбиягаз” и азербайджанската енергийна компания SOCAR. Двете страни ще притежават равни дялове в бъдещото съоръжение.

Сръбският президент определи разговорите с Алиев като успешни и подчерта, че сътрудничеството между Белград и Баку постепенно се разширява отвъд енергетиката. Според него двете държави вече работят активно и в сфери като инфраструктурата, инвестициите и търговията.

В рамките на посещението си в Азербайджан Вучич е провел срещи и с представители на водещи азербайджански компании, които е поканил да инвестират в Сърбия. Той е изтъкнал икономическата стабилност на страната, държавните гаранции и субсидии за инвеститорите, както и сравнително ниското ниво на държавния дълг като основни предимства за чуждестранния бизнес.

