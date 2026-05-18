Запознах канцлера Мерц с резултатите от изборите у нас. България е страна със значителен потенциал, не само заради стратегическото си положение. С помощта на немските инвестиции изградихме добивна и преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, космически сектор, ИТ и отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп екосистема. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

Министър-председателят отбеляза, че страната ни е развила модерен четирисезонен туризъм и изрази задоволство, че все повече германски туристи посещават България.

„България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа“, добави Радев. По думите му този напредък се дължи на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници.

„Това пролича и от безапелационната победа на България на „Евровизия“, заяви още той.

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия.

„Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин“, каза Мерц по време на пресконференцията на двамата.

Канцлерът на Германия отправи поздравления и за победата на България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“. По думите му песента на DARA със сигурност ще стане летен шлагер.

„Чувстваме се поласкани и се радваме, че избрахте Германия за първото си посещение“, каза още германският канцлер.

По думите му България и Германия са тясно свързани икономически и са добри партньори в рамките на Европейския съюз от години. „Вашето посещение толкова скоро след встъпването Ви в длъжност подчертава колко близки са връзките между нашите страни в Европа. В Германия живеят стотици хиляди българи, а Германия е най-големият търговски партньор на България“, каза още Мерц.

Той подчерта, че засилването на конкурентоспособността на Европейския съюз е сред основните приоритети. „Трябва да задълбочим вътрешния пазар, да намалим бюрокрацията и да засилим сътрудничеството“, посочи германският канцлер.

Мерц заяви, че на неформалната среща на върха в Кипър, заедно с Европейската комисия и Европейския парламент, е бил договорен график с мерки и срокове, като част от тях трябва да бъдат приети още през тази година. По думите му Европа трябва ясно да определи приоритетите си при разпределението на европейските средства.

„За мен приоритетите са ясни – нужни са инвестиции в конкурентоспособност и отбрана“, заяви той, като изрази подкрепа за многогодишната финансова рамка на ЕС.

Германският канцлер предупреди и за нарастващата задлъжнялост в Европа. „Не бива да има прекомерна задлъжнялост в ЕС. Има държави, които плащат повече за лихви по дълга си, отколкото за отбрана. Това не бива да продължава“, каза Мерц.

По отношение на войната в Украйна германският канцлер подчерта, че Европа ще продължи усилията за постигане на трайно и справедливо мирно решение. „Увеличаваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на нашата последователна подкрепа“, каза Мерц.

Той заяви още, че Европа е готова да участва в преговори с Украйна, Русия и САЩ.

„Радвам се, че България върви по пътя на европейската солидарност“, добави канцлерът.

Той отбеляза, че новото правителство в Унгария е довело до „нова сплотеност“ в Европа, която може да помогне за доближаване до мира.

Германският канцлер коментира и ситуацията в Близкия изток. „Иран трябва да прекрати ядрената си програма и да отвори Ормузкия проток за свободно корабоплаване“, заяви Мерц.

В края на изложението си канцлерът подчерта, че България представя интересни възможности за инвестиции от страна на Германия и това ще направи и двете държави по-силни.

