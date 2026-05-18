Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция догодина да се представим и като блестящи домакини на конкурса „Евровизия“. Това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова, попитана как ще коментира победата на българската изпълнителка Дара на „Евровизия“ и домакинството на конкурса на България през 2027 г.

“Аз се връщам от огромен световен форум под егидата на ООН в столицата на Азербайджан, Баку, и преди още всеки да ме поздрави и да ми каже „Добър ден“- на английски, на френски, на местния език дори, първото нещо беше: „Честита победа! Честита бангаранга!“. Бях един от най-щастливите хора на този форум, защото така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители и световни лидери от много далечни краища на земното кълбо“, каза президентът Йотова.

Президентът Илияна Йотова коментира темата за победата на Дара на конкурса „Евровизия“ преди да участва в понеделник вечер в церемонията, организирана от фондацията „Радостина Константинова“, на която се награждават участниците в конкурса „Дигитален глас“. Събитието започна в литературния клуб „Перото“ в София.

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“, което бе излъчено по Българската национална телевизия (БНТ). Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 - в средата на шоуто, с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.

Редактор: Станимира Шикова