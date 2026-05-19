След трагедията на Витоша, при която 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото ѝ, институциите обявиха извънредни мерки в района край хижа „Рудничар“. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметъра, а в района вече има засилено полицейско присъствие. По данни на експерти във Витоша, Плана и Верила живеят около 18–20 кафяви мечки.

Екипи на ДПП „Витоша”, БАН и WWF излизат в търсене на следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои и ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица.

Случаят предизвика тревога сред туристи и жители на близките райони, а експерти предупреждават, че срещите между хора и диви животни стават все по-чести. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа.

„Според мен проблемът ще продължи да се задълбочава през следващите години и вероятността да станем свидетели на нови инциденти се увеличава. Мечката е един върховен хищник и не можем да поставяме знак на равенство между нея, в естествения ѝ хабитат, с Мечо Пух. Проблемът е, че колкото повече мечката започва да се среща с хора, толкова повече е възможно да се увеличат инцидентите с фатален край”, посочи председателят на Съюза на ловците и риболовците в България инж. Васил Василев.

Мечката е защитен вид и то не само у нас. „Трудно е човек да запази спокойствие, ако срещне мечка. Няма как да се предвиди и как ще реагира животното. Важно е, ако се разхождаме в гората, да вдигаме шум, защото така мечката се оттегля”, обясни експертът.

