Столичната община и БНТ организират специално шоу на площад „Княз Александър I“, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс "Евровизия". Сцената на площада, който ще посрещне DARA, вече е почти готова, а NOVA ще покаже на живо всичко от големия триумф на победителката в „Евровизия”.

"Още от сутринта сме обособили и обезопасили периметъра. Направили сме организация съвместно със Столичната дирекция на вътрешните работи и от 16:00 часа започва охраната на мероприятието. Тогава ще бъде затворен целият периметър". Това обясни в Обедния информационен блок по NOVA NEWS Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

Той призова всички, които са решили да отидат на площада - да спазват всички изисквания за масови мероприятия. "Не трябва да се носят стъклени бутилки и пиротехника, както и обемисти багажи, защото това е опасно. Ще има много деца. Аз лично очаквам повече от 10 хиляди души. Предприели сме всички мерки по пожарна безопасност, защита на населението и спешна помощ. Изградили сме и т.нар. буферна зона в средата на площада, за да можем да ограничаваме броя на хората в първа и във втора зона. Осигурили сме и свободен периметър", обясни Димитров.

Създаден е и 70-метров коридор, по който ще преминава DARA. Тя ще бъде достъпна и отстрани, където феновете ще могат да се снимат с нея и да вземат автографи, заяви той.

Основният контрол ще бъде на пропускателните пунктове, където ще има полицейски служители, извършващи проверка на багажа. Пунктове ще има откъм ул. „Г. С. Раковски“ и откъм бул. „Мария Луиза“.

"Хора в нетрезво състояние или употребили други субстанции няма да бъдат допускани. Това трябва да е ясно на всички. Ще има строги проверки, защото очакваме и много деца - дори под 14-годишна възраст. Затова трябва да вземем всички мерки, за да не допуснем инциденти", категоричен е Димитров.

На площада ще има три медицински екипа, разположени на различни места. "Нашите служители от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще бъдат в централната част, за да реагират при необходимост. Имаме и буферни зони. В лявата част, при градинката, ще бъде разположен съвместен щаб с полицията, откъдето ще реагираме на всеки сигнал", подчерта той.

Заради концерта движението в центъра на града и около площад „Александър I Батенберг“ се променя. "Със заповед на Столичната община от 12:00 часа трябваше да бъде затворен бул. „Цар Освободител“ - от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Мария Луиза“. По преценка на „Пътна полиция“ обаче отложихме това за кратко, тъй като към момента няма сериозно струпване на хора и движението не е затруднено", обясни Димитров

Около 14:20-14:30 часа бул. „Цар Освободител“ ще бъде затворен от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Мария Луиза“, а след това ще бъде ограничено движението и в района на Софийския университет и бул. „Цар Освободител“, тъй като трябва да се изградят контролно-пропускателни пунктове. "Призоваваме хората, които са с автомобили или прибират децата си, да използват бул. „Дондуков“ като алтернативен маршрут, както и районите около храм-паметника „Александър Невски“ и пространството между ул. „Гурко“ и бул. „Васил Левски“, където може да се изчаква. В самия периметър няма да бъдат допускани автомобили", предупреди той.

Към момента не се налагат сериозни промени в градския транспорт. "По ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“ движението ще продължи. Единствено автобусните линии по бул. „Цар Освободител“ са с временни промени. Организацията е направена и на място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението. При необходимост участъкът ще бъде затварян поетапно", подчерта Димитров.

В центъра на София ще се проведе масово културно мероприятие – посрещането на DARA, насрочено за времето между 18:00 и 20:00 часа на площад „Княз Александър I“. За целта движението в района ще бъде поетапно ограничено, като се очаква пълно затваряне на ключови булеварди в централната градска част, посочват и от СДВР.

Около площада ще бъде обособена зона с шест контролно-пропускателни пункта, през които ще се осъществява достъпът на гражданите след проверка. Преди началото на събитието районът ще бъде изцяло проверен от специализираните полицейски сили. Посетителите няма да могат да внасят стъклени бутилки, пиротехника, оръжия и други опасни предмети.

От СДВР подчертават, че целта е събитието да премине спокойно и безопасно, като апелират към гражданите да спазват указанията на органите на реда и да проявят толерантност, за да се гарантира празнична атмосфера.

