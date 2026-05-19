Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна с Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. В срещата участваха и заместник-председателите на парламента Иван Ангелов, Рая Назарян, Айтен Сабри, Стою Стоев, Цончо Ганев и народният представител Атанас Славов, както и митрополитите от Светия Синод.

Патриарх Даниил поздрави Доцова за избирането ѝ начело на 52-рото Народно събрание и изрази надежда парламентът да работи без противопоставяне. Той призова за повече уважение между институциите и обществото, като подчерта, че „Съединението прави силата“ трябва да бъде водещ принцип в обществените отношения. По думите му разделението в обществото може да бъде преодоляно чрез диалог, разбиране и търсене на общи решения.

Папата ще приеме българска делегация в навечерието на 24 май

От своя страна Михаела Доцова отбеляза, че присъствието на представители от всички парламентарни групи е знак за уважение към ролята на Българската православна църква. “Пред обществото стоят редица предизвикателства, а най-важното е съхраняването на моралните ценности и духовността”, каза още Доцова. По време на разговора беше обсъдена и възможността за въвеждане на вероучение в училище по желание на родителите. Доцова заяви, че при законопроекти, свързани с духовността и образованието, ще бъде търсено мнението на Светия синод.

Редактор: Ралица Атанасова