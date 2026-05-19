Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон във въздушното пространство на балтийската страна, а в Латвия бе обявена въздушна тревога заради сходен инцидент с безпилотен летателен апарат, предаде „Ройтерс”.

Естонският министър посочи, че в момента тече операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински. Певкур добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия. Министърът припомни, че Естония не е позволявала въздушното ѝ пространство да се използва за нападения.

Междувременно стана ясно, че в съседна Латвия е била обявена въздушна тревога заради дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Жителите на населени места, разположени до руската граница, бяха призовани да не излизат от домовете си, добавя „Ройтерс”.

В района бяха изпратени изтребители, участващи в мисията на НАТО за въздушно патрулиране над балтийския регион (Baltic Air Policing).

Обявената въздушна тревога предизвика паника сред хората. Движението по някои железопътни линии бе спряно, преустановено бе провеждането на изпити за ученици в девети клас, а собствениците на някои магазини решиха временно да затворят обектите си. Засега не е ясно дали във въздушното пространство на Латвия и Естония е навлязъл един и същ дрон.

От март насам няколко украински военни дрона навлязоха във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония, които са членки на НАТО и граничат с Русия.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в източния латвийски град Резекне, който се намира на около 50 километра от границата с Русия. Въпреки че нямаше ранени, инцидентът предизвика политическа криза и латвийското правителство подаде оставка.

Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северозападната част на Русия.

