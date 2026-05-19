Снимка: Стопкадър
-
Как да реагираме при среща с диво животно
-
България в очакване: Рене Карабаш с шанс за престижната награда „Букър”
-
Протест пред съда в Пловдив: Родители на загинали деца настояват за спешни законови промени
-
Икономика и политика: Управляващите със заявка дефицитът да бъде в "контролирани рамки"
-
Експерти: България ще се представи отлично като домакин на "Евровизия" при добра организация
-
200 деца представиха флашмоб в Бургас под звуците на „Бангаранга”
По думите му българският бизнес вече усеща липсата на инвестиции и дългосрочна инфраструктурна политика
„Инфлацията няма как да бъде ограничена към момента“, заяви икономическият анализатор Преслав Райков в предаването “Пресечна точка”. Според него обаче правителството върви в правилната посока с мерките, представени от финансовия министър, включително оптимизацията на администрацията и спирането на автоматичното увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Райков предупреди, че реалната ситуация остава притеснителна заради големия дефицит за април и натрупаните разходи към публичния сектор.
„Икономиката не предполага да я прегряваме още повече с дефицит, който да се насочва в безцелно харчене“, посочи той и изрази надежда настоящият кабинет да прекрати „харченето без отговорност“ от последните години. По думите му българският бизнес вече усеща липсата на инвестиции и дългосрочна инфраструктурна политика, както и на капиталова програма в последните 5 години.
Гълъб Донев: Данъците остават без промяна, а пенсиите ще бъдат увеличени
Икономическият анализатор коментира и идеята за контрол върху цените, определяйки я като „неадекватна и ясно неработеща политика“. „Цените няма как да бъдат контролирани“, заяви Райков и подчерта, че подобни действия създават непредвидима среда“ за бизнеса и международните инвеститори. Той беше категоричен, че държавата трябва да спре да стимулира потреблението чрез мерки като компенсациите за горивата.
Според Райков единственият устойчив начин за повишаване на доходите е чрез повече производство, инвестиции и износ. „Най-доброто лекарство е генериране на повече бизнес, правенето на повече стойност и достигането до повече пазари“, каза той.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни