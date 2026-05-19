„Инфлацията няма как да бъде ограничена към момента“, заяви икономическият анализатор Преслав Райков в предаването “Пресечна точка”. Според него обаче правителството върви в правилната посока с мерките, представени от финансовия министър, включително оптимизацията на администрацията и спирането на автоматичното увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Райков предупреди, че реалната ситуация остава притеснителна заради големия дефицит за април и натрупаните разходи към публичния сектор.

„Икономиката не предполага да я прегряваме още повече с дефицит, който да се насочва в безцелно харчене“, посочи той и изрази надежда настоящият кабинет да прекрати „харченето без отговорност“ от последните години. По думите му българският бизнес вече усеща липсата на инвестиции и дългосрочна инфраструктурна политика, както и на капиталова програма в последните 5 години.

Икономическият анализатор коментира и идеята за контрол върху цените, определяйки я като „неадекватна и ясно неработеща политика“. „Цените няма как да бъдат контролирани“, заяви Райков и подчерта, че подобни действия създават непредвидима среда“ за бизнеса и международните инвеститори. Той беше категоричен, че държавата трябва да спре да стимулира потреблението чрез мерки като компенсациите за горивата.

Според Райков единственият устойчив начин за повишаване на доходите е чрез повече производство, инвестиции и износ. „Най-доброто лекарство е генериране на повече бизнес, правенето на повече стойност и достигането до повече пазари“, каза той.

