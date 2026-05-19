Това е огромна победа, която отваря вратите ни към света, защото до сега сме имали много актьори и спортисти, които са се доказали световно, но DARA е първият артист, който отваря тази врата за българските артисти. За мен е голяма чест да видя какво предстои оттук нататък за българската музика. Това каза певецът Вениамин в ефира на специалното студио на NOVA „DARA: Роди се звезда” .

„Това беше лична победа за цялата българска музика, за всички български артисти и голям момент за цяла България. С тази победа DARA показа, че ние българите трябва да се обединим, да вярваме в доброто, да обичаме, за да тръгне всичко нагоре за целия ни народ”, каза певецът.

„DARA говореше през последните дни, че хората си мислят, че всичко е талант. Не, всичко е работа и труд. На „Евровизия” се работи страшно много - два месеца, в които всички артисти отиват и работят за това да се представят по този начин. Моят път в „Като две капки вода” беше подобен. Три месеца всяка седмица аз работих върху това да представя различен образ на сцената. Смятам, че в България има много дисциплинирани артисти като DARA, които биха били способни да покажат много от себе си на подобен тип сцена”, каза Вениамин.

„Мисля, че ще трябва много да се потрудим за домакинството на „Евровизия” догодина, защото е голямо събитие. Ще се прецени къде е най-подходящо това да се случи, но важното е, че вече България е отворена към Европа, Европа е отворена към нас, с големи обятия ни прегърна, така че най-доброто за България предстои”, смята той. „Музиката ни обединява, не ни разединява и DARA го доказа”, каза още певецът.

