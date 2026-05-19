"София има най-голяма готовност да организира "Евровизия". Решението кой да бъде домакин не е наше, но ние ще покажем, че столицата е мястото, където да се проведе състезанието", каза кметът на София Васил Терзиев на живо от площад „Княз Александър I“ в ефира на "DARA: Роди се звезда" по NOVA.

По думите му столицата има основата, за да се случи събитието. "За да бъде всичко наред, всички институции трябва да работят заедно. Убеден съм, че ще успеем да направим едно от най-запомнящите се събития на "Евровизия", каза Терзиев.

"Планираме да направим едно бързо състезание между градовете за домакинство. БНТ има честта да организира следващото издание на конкурса. Изключително щастлива съм, че има такава конкуренция между градовете за домакин и смятам, че ще намерим най-доброто решение", каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

"Самият конкурс има много строги изисквания - международно летище, легова база, зала с определен капацитет. Ще огледаме възможностите на различните градове и въпросът ще бъде решен в най-кратки срокове", допълни още тя.

На сцената, изградена за посрещането на DARA след победата, кметът Терзиев подари символичен ключ, с който тя е "отворила нашите сърца".

"Изключително съм щастлив, че виждам тази енергия тук на площада, за да ти покажем колко те обичаме. Пожелавам ти творческо вдъхновение и да получаваш любовта на хората - да ги виждаш как показват тяхната любов към теб", каза още Терзиев.

