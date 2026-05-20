С какво темпо расте популярността на изкуствения интелект у нас? Колко често го използваме, с каква цел и къде се нареждаме спрямо останалите европейци?

Половината от младите хора в България – тези до 24-годишна възраст – са използвали изкуствен интелект през миналата година. Когато говорим за цялото население на страната обаче, този процент се свива наполовина. Така се оказва, че през 2025 г. едва 22% от българите са използвали изкуствен интелект.

Изглежда личните цели са основният мотив. Едва след това той се използва за работа, а най-рядко се прибягва до него с образователна цел. Този процент обаче е един от най-ниските в Европейския съюз, където всеки трети човек използва изкуствен интелект.

Според данните на Евростат по-малко, отколкото в България, изкуствен интелект се използва само в Италия и Румъния. Дания, Естония и Малта заемат челните три позиции, където над 46%, а в Дания дори над 48% от населението го използва.

Каква част от компаниите в Европа са го внедрили в работата си. Дания изглежда бетонирана на първата позиция – с над 40% от компаниите в страната, следвана от две други северни държави – Финландия и Швеция.

Средният процент в Европа е 20, докато у нас той отново е по-нисък, този път с още по-голяма разлика. България не мърда от 25-ата си позиция – с 8,5%. Румъния и тук е последна, а предпоследната си позиция Италия отстъпва на Полша.

В една трета от случаите родните компании използват изкуствен интелект за целите на маркетинга и продажбите. Също толкова често го използват за бизнес администрация и мениджмънт. След това помощта му се търси при управление на финанси и счетоводство, както и в производствения процес.

В една пета от случаите той е нужен за изследователска дейност, а накрая – за обезпечаване на сигурността при информационните и комуникационните технологии, както и за логистика.

С колко се е увеличила популярността на изкуствения интелект през последните три години. От 8% през 2023 г. процентите надвишават 13% година по-късно, а през миналата 19,9% от европейските компании са го внедрили в работата си.

Каква е дейността на тези предприятия

В над 60% от случаите те се занимават със създаване и разпространение на информация и комуникации. В 40% от случаите са свързани с научни и технически дейности, а в над 33% – с производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия. Следват операциите с недвижими имоти и административните дейности. Следва търговия и ремонт на автомобили.

Предприятията, които имат производство, са 17%, а тези, ангажирани с ВиК услуги и управление на отпадъци – 13%.

Най-рядко компаниите, използващи изкуствен интелект, работят в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, складирането и строителството.

Всички те използват изкуствен интелект предимно за анализ на писмен текст. Следват генерирането на снимки, видео и аудио, създаването на реч, както и разпознаването ѝ и превръщането ѝ в текст.

Сред най-редките употреби са автоматизирането на работния процес и помощта при вземане на решения – едва в 5% от случаите се използва за това, както и за разпознаване и обработка на изображения.