„Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би бензина ще го виждаме малко нагоре в последните дни и ще виждаме изравняване на бензин и дизела”, това коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на NOVA NEWS. Според него, при липса на ескалация на военни действия и отваряне на транспортни коридори, в рамките на два-три месеца може да се очакват много по-ниски цени, тъй като световните икономики намаляват нуждата си от този вид гориво.

Хаджидимитров обясни, че в момента се наблюдава успокояване при цената на дизела, като през последните седмици има намаление между 7 и 10 евроцента по бензиностанциите. Същевременно, бензинът бележи лек ръст заради предстоящия летен сезон и повишеното търсене.

Цената на петрола се понижи с около 2% след сигнал за дипломатическа деескалация между САЩ и Иран

Експертът коментира и предложените от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 23 антикризисни мерки. Хаджидимитров определи мерките като правилни и необходими за осигуряване на конкурентна среда.

Той обърна внимание на проблема с малките търговци през последните два месеца, когато основен играч на пазара е държал изключително ниски надценки. „Надценките бяха около 2-3 цента на литър, което е крайно недостатъчно за самоиздръжката на едни обекти”, обясни експертът, допълвайки, че всички колеги в бранша са търпели големи загуби.

Според него държавата трябва да се намеси, за да не се допуска монопол. „Ако подарим цял един бранш на една компания, това пък за държавата не е добре, защото тая компания може да се възползва от това господстващо положение и да налага техни некоректни практики и да води до свръхпечалби”, предупреди Хаджидимитров. Той подчерта, че нормалната надценка за този вид стока трябва да бъде между 7% и 10%.

