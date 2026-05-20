Промишлени райони около Невинномиск в руския Ставрополски край са подложени на атака с дронове, съобщи губернаторът Владимир Владимиров, цитиран от агенция „Ройтерс”.

Той не предостави повече подробности в публикацията си в Telegram. В района се намира предприятието „Невинномиски Азот” – голям химически завод, който и преди е бил атакуван с дронове от Украйна. Според губернатора промишлените обекти край Невинномиск не са повредени.

Украйна отрече руските твърдения за това, че подготвя атаки с дронове към Русия от територията на Латвия

Междувременно 11 души бяха ранени в Украйна, след като Русия нанесе удари по град Днипро и Сумска област, съобщиха местните власти.

От „Ройтерс” отбелязват, че не могат да потвърдят твърденията на двете страни чрез независими източници.

Русия и Украйна отричат умишлено да атакуват цивилни обекти.

