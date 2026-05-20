Изключителният успех на DARA, ѝ носи не само обич и слава, но и почетно гражданство. Аврен стана третата община след София и Варна, която обеща да даде почетен статут на певицата, но добави и още нещо.



Кметът на Аврен Емануил Манолов обяви, че ще направи предложение да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където се надява да бъде построен дом, в който ще бъдат създадени още много красиви песни.

Общината има дългогодишни традиции в това отношение, каза кметът. Последният жител, който е удостоен с такава награда, е участничката в Олимпийските игри за кану каяк.

"Дара е от община Аврен, родът е от тук", мотивира Манолов решението. Той беше категоричен, че общината се гордее с Дара. "Не знаем дали ще иска такъв подарък, но за нас ще бъде чест, ако го приеме", заяви кметът. Той посочи, че трябва да мине сесията на Общинския съвет, за да бъде одобрено предложението, но не вярва да има против. Манолов беше категоричен, че има достатъчно общинска земя - "имоти има, трябва да се подкрепят талантливите хора". "На всички злобни коментари мога да кажа само: "Бангаранга", каза още той с усмивка.

Манолов сподели още, че е поздрави бабата и майката на Дара за нейния успех.