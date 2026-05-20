Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелски въздушен удар в южната част на страната е отнел живота на най-малко 10 души, сред които три жени и три деца. Атаката е извършена въпреки действащото примирие в конфликта между Израел и „Хизбула“, предаде АФП.

Нови израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Според ведомството атаката е засегнала град Дейр Кануне ал-Нахр в района на Тир. В официално изявление се посочва, че при удара има и трима ранени, сред които едно дете. Ливанските власти определят случилото се като „клане“.

