С предстоящия летен сезон се активизира търсенето и предлагането на работа в чужбина. За да се предпазят търсещите работа зад граница от възможни измами, от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” напомнят основните правила преди заминаване.

Нормативните разпоредби изискват изпращането на работа в чужбина да е уредено задължително с писмен документ с ясно посочени условия на труд и заплащане съобразно законодателството в приемащата държава, който се предоставя на хората преди заминаването. Според начина на изпращане това може да бъде – трудов договор с работодателя в приемащата държава, когато заминаването е чрез фирма посредник; акт за изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа; споразумение за командироване. Всеки трябва да получи преди заминаването си и писмена информация за минималните изисквания на труд в страната, в която отива – допустимо работно време, минимално заплащане, заплащане при работа на официален празник и за извънреден труд, празничните дни и др.

Ако използва фирма посредник, търсещият работа трябва да има сключен и посреднически договор с нея едновременно с трудов договор с работодателя, при когото ще работи в приемащата държава. Трудовият договор трябва да бъде на разбираем за работника език. Най-често се предлагат договори на двата езика – на български и на държавата, в която ще се полага трудът. Работници могат да бъдат изпратени зад граница и от работодател като командировани лица в рамките на предоставяне на услуги. В този случай условията на труд се договарят в споразумението за командироване.

Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР) подлежат на задължителна регистрация. Списъците на лицензираните посредници и ПОВР са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта https://chtp-povr.az.government.bg/employment-register

Един от сигурните сигнали за измама е отказът от директен контакт с търсещия работа. В тези случаи се избягват личните срещи или такива на публични места и се разчита на водене на онлайн комуникация. Отказът от сключването на договор или предоставянето на такъв на неразбираем за работника език също е сред индикациите за нередност.

Всяко искане на такси и други плащания под каквато и да е форма за осигуряване на работа в чужбина са забранени. Законодателството изрично регламентира, че фирмите посредници и ПОВР нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват работна ръка. Работодателите, които командироват свои работници и служители за изпълнение на дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. При евентуално плащане е наложително да се поискат документи, доказващи заплатените суми.

Сигнал за измама е и когато предприятие, което не извършва никаква дейност, т.нар. „пощенска кутия“, сключва договори само с работници, на които обещава след това да ги командирова зад граница. По проект „Контрол на командированите лица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, Инспекцията по труда създаде въпросник за самооценка, с помощта на който може да се провери дали командироването има белези на недействително. Той е достъпен на единния национален уебсайт https://postedworkers.gli.government.bg / относно командироването на работници, поддържан от Агенцията.

Задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа лица е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.

На сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg , в секцията „За работодатели и работещи”, е публикувана полезна информация за работа в Европейския съюз, както и за условията на труд и живот в страните членки. Подобна информация е налична и на единния национален уебсайт относно командироването на работници https://postedworkers.gli.government.bg/bg/. Той се поддържа от Инспекцията по труда.

За българите, работещи в чужбина Главната инспекция по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който те могат да потърсят консултация и съдействие в рамките на работното време на Агенцията.

В сайта на EURES мрежата https://eures.europa.eu/index_bg се публикуват обяви от проверени работодатели на територията на Европейския съюз, освен важна информация за условията на труд.

В сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван списък на Службите по трудови и социални въпроси, към които българските граждани могат да се обръщат https://www.mlsp.government.bg/sluzhbi-po-trudovi-i-sotsialni-vprosi

