Политическата есен в Германия започна със заявки за реформи в социалната система на страната, наложени от дупките в бюджета за следващите години. Канцлерът Фридрих Мерц смята, че пари могат да бъдат спестени от социалните помощи. И макар да не е ясно, как точно ще се случи това, се очаква контролът да бъде затегнат.

В същото време общини в Германия сигнализират за престъпни банди, които мамят българи и румънци с фалшиви обещания за работа, а след това жертвите подават и молби за социални помощи, които някой друг прибира.

За първи път повече българи напускат Германия, отколкото пристигат

Канцлерът на Германия обяви, че страната вече не може да си позволи социалната система, която има. По изчисление социалните помощи са за около 50 милиона евро на година.

В коалиционното споразумение на двете управляващи партии е заложено затягане на мерките и има единство, че трябва да се случи реформа. Но се появиха пререкания как трябва да стане това. Християндемократите казват, че хората, които отказват разумни предложения за работа и освен че получават помощи, работят и на черно, трябва напълно да загубят социалните си помощи. Социалдемократите казва, че това от правна гледна точка е трудно изпълнимо и се застъпват за затягане на санкциите за такъв тип измами. Как ще изглежда тези санкции все още не е много ясно.

Според данните на правителството измамите, свързани със социални помощи, са все повече. Схемата засяга основно хора от Източна Европа, като в много журналистическите разработки се споменават именно българи и румънци.

Как изглежда самата схема? Престъпни банди мамят хора от България и Румъния, които не говорят немски език и са по-ниско квалифицирани, с обещания за добра работа в Германия. Тези хора отиват на място и подписват документи, които не разбират. Така се оказва, че са подписали договори за работа с много ниски заплати. Освен това без да разберат кандидатстват за социални помощи. Когато и работодателят дава жилища под наем на тези хора и им взима голям наем, те живеят при мизерни условия, в порутени сгради, в стаи, в които са настанявани по 6-7 човека. А плащат много високи наеми.

Другият вариант за този тип измами е сходен. Само че след като изтеглят социални помощи, на много българи и румънци се казва, че има проблем с работата, не са одобрени за социални помощи и по-добре да се върнат по родните си места. Тези хора се връщат в България, но всъщност остават регистрирани в Германия. И социалните им помощи се взимат от тези банди, които извършват измамите.