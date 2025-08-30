За първи път от влизането на България в Европейския съюз броят на българите, напуснали Германия, надхвърля този на новопристигналите. Интересната статистика, която приковава вниманието, сочи, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са избрали да напуснат Германия, обръщайки дългогодишна тенденция. Като основни причини се изтъкват бюрокрацията, високите данъци и постепенно изравняващият се стандарт на живот с други европейски страни.

Според данни на Федералната статистическа служба, предоставени на NOVA, през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там. От влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. досега, 2024-та е първата година, в която тази тенденция се обръща.

Зад тези цифри стоят човешки съдби като тези на Катя Златкова и Ивайло Симеонов. Те не се познават, но споделят сходен път – години живот в Германия и осъзнато решение за завръщане у дома.

Социалното министерство с нова инициатива за връщане на българи от чужбина

След близо десет години в Германия, Ивайло се прибира през септември 2023 г. Той споделя, че животът там му е дал „чувство на отговорност и точност“ и възможност да работи с хора от различни нации. Въпреки това, усещането, че не е на мястото си, го кара да се завърне. „В крайна сметка усетих вътре в мен нещо, което ми подсказваше, че не съм на мястото си и трябва да предприема крачка да се завърна обратно в България“, разказва той.

Катя се завръща в началото на тази година след почти две десетилетия в Германия. Решението ѝ узрява отдавна. „Някъде 2021 г. вече знаех, че е въпрос на време да напусна Германия“, казва тя. „Казах си, може би е време да приложиш това, което знаеш, някъде другаде и то в България“.

Днес и двамата работят за големи германски компании, но вече в България, и отчитат позитивите от промяната. „Ежедневието ми изглежда много по-различно. Пътят ми до работа е доста по-кратък, контактът ми с колегите е различен, усеща се една семейна, приятелска обстановка“, споделя Ивайло. Катя също е доволна: „Работя с изключителни професионалисти. Спокойно е, изпитвам свобода, мога да бъда спонтанна във всеки един момент“.

Единственият минус, който и двамата посочват, е „войната по пътищата“ у нас, но са категорични, че са взели правилното решение. „Това е едно от най-добрите решения, които сме взимали до момента“, казва Ивайло.

Те не са изключение. И Катя, и Ивайло разказват, че все повече техни приятели избират да се върнат в родината. „Хубавото е, че всички си идват и като цяло повечето, които си идват, са щастливи и заредени с енергия“, обобщава Катя, която вижда символика в отлитането на птиците на юг, докато много българи вече избират да останат тук, в родината.